Kars’ta kazada ölen astsubay Amasya'da toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta kazada ölen astsubay Amasya'da toprağa verildi

İHA

Kars’ta kazada ölen astsubay Amasya'da toprağa verildi

Kars’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Gümüş(25), baba ocağı Amasya’nın Taşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Amasyalı Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Gümüş, görev yeri Kars’ta Boğatepe köyüne seyir halindeyken kullandığı 05 ABV 860 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen 34 KE 2843 plakalı otomobille çarpışması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Bir yıllık astsubay olan Mustafa Gümüş’ün naaşı, baba ocağı Amasya’nın Taşova ilçesinde yakınlarının gözyaşları eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından Yuva köyünde toprağa verildi.
Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Kars'ta astsubay olarak görev yapan gencimiz, 2 gün önce görev mahalline giderken geçirdiği trafik kazasında vefat etti. Tabii, çok acı bir olay. Genç kardeşimiz, 25 yaşındaydı. Göreve geçen sene başladı. Gariban bir ailemizin üniversite bitiren bir çocuğuydu. Hem bu memlekete hizmet etmek hem de geçimini sağlamak için bundan bir yıl önce tayini olmuştu. Bu memlekete hizmet etmek üzere manevi değerlerimize bağlı, vatanına milletine bağlı gencimizdi. Ama kader böyleymiş. Üzüntülüyüz. Aynı zamanda da kendisi akrabamız. Bütün ilçemizin başı sağ olsun" dedi.
Cenazeye, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bekar olan Mustafa Gümüş, 3 kardeşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Koronavirüs, influenza grip vakasına döndü'
YEREL HABERLER 'Koronavirüs, influenza grip vakasına döndü'
Merzifon'da üç fabrikada yemekten zehirlenen 180 işçi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Merzifon'da üç fabrikada yemekten zehirlenen 180 işçi ...
Aracında 46 binden fazla uyuşturucu hap yakalatan şahıs emniyet personeli çıktı
YEREL HABERLER Aracında 46 binden fazla uyuşturucu hap yakalatan ...
Türkiye'nin suyu en ucuz şehrinde 1 ay su ücretsiz Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “1 Temmuz-1 Ağustos arası su ücreti almayacağız” "İstanbul’dan ‘kamyonla gelip su doldurabilir miyiz?’ diye soruyorlar"
YEREL HABERLER Türkiye'nin suyu en ucuz şehrinde 1 ay su ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.