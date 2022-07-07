Bıçakçı ‘Minik Kuş’tan müşterilerine mini konser

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Amasya’da yaşayan ‘Minik Kuş’ lakaplı bıçakçı Nurettin Karademir, tezgahının önünde beklerken şarkı isteğinde bulunan müşterilerine mini konser veriyor.

Amasya Belediyesi Konservatuarı sanatçısı olan 66 yaşındaki Karademir, “Bıçaklarının keskinleşmesini bekleyen müşterilerimizden şarkı isteğinde bulunanlara Türk sanat müziği konseri verip eğlendiriyorum” dedi.

Bayram gününe kadar ses sistemini tezgahında bulunduracağını belirten evli ve 3 çocuk babası Karademir, acemi kasaplara da bıçakları dikkatli kullanarak kesim yapmalarını tavsiyesinde bulundu.

Müşterilerinden Hüsnü Hüyük ve İsmail Gülbaz da kendilerine beklemedikleri şekilde müzik resitali sunan sanatçıya teşekkür etti.

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