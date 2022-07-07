Hayvancılığın lokomotifi Suluova’ya 20 bin metrekarelik hayvan pazarı Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok: “Bölgenin hayvan pazarı olmaya talibiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvancılığın lokomotifi Suluova’ya 20 bin metrekarelik hayvan pazarı Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok: “Bölgenin hayvan pazarı olmaya talibiz”

İHA

Hayvancılığın lokomotifi Suluova’ya 20 bin metrekarelik hayvan pazarı Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok: “Bölgenin hayvan pazarı olmaya talibiz”

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, yeni hizmete giren 20 bin metrekare alan üzerine kurulu bölgenin en büyük ve modern canlı Hayvan Pazarında incelemede bulundu.
Kurbanlık satışlarını takip eden vatandaşların bayramını şimdiden kutlayan Başkan Üçok, “Yeni hayvan pazarımızda besici kardeşlerimizin memnun olduğunu gördük. Buranın daha da modern hale gelmesi için gayretlerimiz devam ediyor. Bölgenin hayvan pazarı olmaya talibiz. Tek derdimiz üretenin yanında olmak ve onları desteklemek. Sektöre önemli katkı sağlayacak tesisin tüm besicilerimiz, üreticilerimiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Tarımda ve hayvancılıkta Suluova’nın lokomotif olduğunu belirten Fatih Üçok, şehrin her alanda gelişmesine ve kalkınmasına yönelik önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini vurguladı.
Pazar yerinin çok uygun bir konumda kurulduğunu ve gönül rahatlığıyla satış yapabildiklerine değinen besici Aziz Kılıç, tesisi Suluova’ya kazandıran Belediye Başkanı Üçok’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bıçakçı ‘Minik Kuş’tan müşterilerine mini konser
YEREL HABERLER Bıçakçı ‘Minik Kuş’tan müşterilerine mini konser
Başkan Köse: “Bayram alışverişinizi yerel esnaftan yapın”
YEREL HABERLER Başkan Köse: “Bayram alışverişinizi yerel esnaftan ...
Coğrafi işaretli düğün takısı Coğrafi işaretli çiçek bamyası düğünlerde ‘gram altın’ niyetine takılıyor
YEREL HABERLER Coğrafi işaretli düğün takısı Coğrafi işaretli çiçek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.