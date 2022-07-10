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Elektrik üretip satan Amasya Belediyesi'nden halka sudan ucuz 'su' Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “HES’ten kazandığımız parayla Amasya’nın suyunu amorti ediyoruz”

İHA

Elektrik üretip satan Amasya Belediyesi'nden halka sudan ucuz 'su' Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “HES’ten kazandığımız parayla Amasya’nın suyunu amorti ediyoruz”

Amasya Belediyesi’nin kentin en yüksek dağı Akdağ’ın yamaçlarında kurduğu hidroelektrik santralinde (HES) enerji üretimi başladı.
Projeyi hayata geçiren Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, içme suyu hattı üzerindeki santralden elde edilen yaklaşık 3 milyon TL’lik gelirle su bedelini amorti edip şehre bayramlarda ücretsiz olmak üzere tonu 1 liradan Türkiye’nin en ucuz suyunu verdiklerini belirtti.

“HES’ten kazandığımız parayla Amasya’nın suyunu amorti ediyoruz”
İçme suyunun ucuz ve bedava verilmesine yönelik sorularla karşılaştıklarını anlatan Başkan Sarı, “Matematiği ve tüccarlığı iyi bilirim. Bu suyun bize eskiden maliyeti vardı, elektrik ücreti vardı. Sadece kuyulardan aylık 2,5 milyon lira elektrik ücreti ödüyorduk. Şimdi ödemiyoruz. Suyumuz kaynağından geliyor. Ayrıca hidroelektrik santralimizden aylık 2,5 – 3 milyon lira kazanıyoruz. Oradan kazandığımız parayla Amasya’nın suyunu amorti ediyoruz” dedi.

“Hanelerin üçte birinden fazlasının elektriğini karşılayabiliyoruz”
Türkiye’de belediye tarafından kurulması dolayısıyla ilk olma özelliği taşıyan HES'te 2,5 megavatlık elektrik üretimin gerçekleştiğini anlatan Mehmet Sarı, “Amasya’mızdaki hanelerin üçte birinden fazlasının elektriğini karşılayabiliyoruz” diye konuştu.

GES ve RES santrali içinde düğmeye basıldı
Akdağ'ın yenilenebilir enerji üssüne dönüşmesi için aynı alana güneş enerji santrali (GES) ve rüzgar enerji santrali (RES) oluşturmak için de düğmeye bastıklarına değinen Sarı, “Burada hem üretimi yükselteceğiz hem de Cenabı Hakk'ın nimetlerinden, güneşinden ve rüzgarından faydalanacağız” şeklinde konuştu.

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