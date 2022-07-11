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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Öztürk, belediye personeli ve vatandaşlar ile bayramlaştı

İHA

Başkan Öztürk, belediye personeli ve vatandaşlar ile bayramlaştı

Amsya'nın Taşova ilçesi Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde gerçekleşen bayramlaşma törenin de belediye personeli ve vatandaşlar ile bayramlaştı.
Bayramlaşma merasiminde konuşan Başkan Öztürk "Tüm mesai arkadaşlarımın ve hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bu bayramın birlik ve beraberliğimizin kuvvetlenmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Belediye binasında düzenlenen törene Başkan Öztürk’ün yanı sıra, AK Parti Taşova İlçe Başkanı Tekin Sobacı, TESOB Başkanı Mahmut Temiz, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, mahalle muhtarları, personeller ve vatandaşlar katıldı.
Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Böyle güzel ailenin bir ferdi olarak, sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi, aramızdaki bu muhabbetti bozmasın. Biz hep daha iyiyi, daha güzeli nasıl yapabiliriz diye bir çaba içindeyiz. İnşallah daha güzel günlerde daha güzel çalışmalara yine hep birlikte imza atacağız. Ben her birinizin ve ailelerinizin ayrı ayrı Kurban Bayramını tebrik ediyorum" dedi.
Bayramlaşma merasimi, Başkan Öztürk’ün personeli ve vatandaşlar ile birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu.

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