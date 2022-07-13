Amasya’da maganda kurşunu genç Beste'yi hayattan kopardı

Amasya’da bir düğünde maganda kurşununun isabet ettiği genç kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Tatar köyünde bir sünnet düğününde havaya rastgele ateş açmaya çalışan Selahattin A.’nın tabancası iddiaya göre tutukluk yaptı. O sırada ateş alan silahtan seken mermi düğün alanındaki Beste Koçak’a isabet etti.

İhbar üzerine gelen 112 acil sağlık ekibince hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Koçak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kızın cenazesi defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

Selahattin A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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