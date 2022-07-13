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Üniversiteli Beste, düğünde maganda kurşunuyla öldü

DHA

Üniversiteli Beste, düğünde maganda kurşunuyla öldü


Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA) AMASYA'da üniversite öğrenicisi Beste Koçak (19), katıldığı sünnet düğününde nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun kalbine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili düğünde tabancası tutukluk yaptığı öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı. 
Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Tatar köyünde meydana geldi. Kurban Bayramı tatili için İstanbul´dan Amasya'ya gelen Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Beste Koçak, köyde yakının sünnet düğününe katıldı. Düğün sırasında nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun kalbine isabet etmesi sonucu yere yığılan Koçak, çağrılan ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kız, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, rastgele ateş ederken tabancası tutukluk yaptığı öne sürülen Selahattin A.'yı gözaltına aldı. Beste Koçak, otopsi sonrası Tatar köyünde toprağa verildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA
2022-07-13 15:35:55

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