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Vali Masatlı: “İhanete rağmen hedeflerinden uzaklaşmayan Türkiye var ise bunu şehitlerimize borçluyuz”

İHA

Vali Masatlı: “İhanete rağmen hedeflerinden uzaklaşmayan Türkiye var ise bunu şehitlerimize borçluyuz”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Şuan da uğradığı ağır ihanete rağmen hedeflerinden uzaklaşmayan ve zafiyete uğramayan bir Türkiye var ise, bunu kanlarıyla bu topraklara can veren aziz şehitlerimize borçluyuz” dedi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yavuz Selim Meydanında düzenlenen programda Türkiye’nin savunma sanayinde yüzde 70’lere varan bir yerlilik oranına ulaştığına değinen Vali Masatlı, “Türkiye Cumhuriyeti artık yerli ve milli imkanları ile kendi İHA ve SİHA’larını, savaş gemilerini, denizaltılarını, uydularını ve her türlü askeri ve sivil teknolojiyi geliştiren ve üreten bir konuma gelmiştir. İçindeki hainleri temizledikten sonra bugün artık askeriyle, siviliyle ülkemizin hak ve hukukunu koruyan bir Türkiye var. Suriye sınırında, Kuzey Irak’ta, Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de, Ege’de bu milletin haklarını koruyan bir Türkiye var” diye konuştu.
15 Temmuz 2016’da FETÖ'cü hainlerin darbe girişimi üzerine halkı sokağa davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere vatan, ezan, istiklal ve istikbal uğruna, Türkiye aşkına meydanlara inerek tepki koyan herkese şükranlarını sunan Vali Masatlı, “O gün gönül coğrafyamızda bizim için gözyaşı döken, bu millet diz çökmesin, bu bayrak inmesin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar olsun diyerek dua eden herkese müteşekkiriz. O kutlu günde bayrak için, ezan için, mukaddesat için can veren tüm şühedaya bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize ise sağlık ve huzur dolu bir ömür dilerken Cenabı Allah’tan ülkemizin böyle ihanetleri bir daha yaşamamasını niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 15 Temmuz gecesi büyük bir kararlılık gösterdiklerine işaret eden Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, “Bayrağımızı indirmek isteyenleri elini kırarız. Ezanımızı susturmak isteyenlerin ümüğünü kesip boğazında bırakırız. Vatanımıza göz dikenlerin gözünü oyarız. Allah’ın izniyle devletimizin ebed müddet yaşatacağız” ifadelerini kullandı.
Kur’anı Kerim tilaveti ve 15 Temmuz şehitleri sancak koşusu yapılan programda AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ile Hasan Çilez’in yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

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