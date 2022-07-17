Amerikalı geline Amasya'da Türk usulü düğün

Amerika'dan Amasya’nın Taşova ilçesine gelen Lavinia Acaru, geleneksel Türk adetlerine göre yapılan dillere destan düğünle Ali Kemal Torun ile dünyaevine girdi.

İşi dolayısıyla Türkiye’den Amerika’ya giden restoran işletmecisi Ali Kemal Torun, orada tanışıp gönlünü kaptırdığı Amerikalı avukat Lavinia Acaru ile evlenme kararı aldı. Damadın memleketi Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyüne gelen Lavinia Acaru, Ali Kemal Torun ile dillere destan bir düğünle dünyaevine girdi. Kardeşinin beline kuşak bağladığı Amerikalı gelin, “Türkiye’yi nasıl buldunuz?” sorusuna “Türkiye’yi çok seviyorum. Türkiye çok güzel” şeklinde Türkçe yanıt verdi.

En mutlu günlerine şahitlik eden davetlilere ve köylülerine teşekkür eden damat Ali Kemal Torun da, “Eşimin yabancı olması, yeni bir kültür tanıması, yeni örf ve adetler öğrenmesi, Türk kültürünü yakından tanımasından dolayı çok mutluyum. Eşim de çok mutlu” diye konuştu.

Dans provası yapmaya vakitlerinin olmadığını anlatan Torun, “Biz de dans edenleri takip ederek öğrendik. Çok iyi çalışmış dersine” şeklinde konuştu.

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