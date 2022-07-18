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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aile boyu arıcı oldular

İHA

Aile boyu arıcı oldular

Amasya’da düzenlenen arıcılık kurslarına aile boyu katılan vatandaşlar aldıkları eğitim sonrası yetiştirmeye başladıkları arılardan bal üretmeye başladı. Anne, baba ve oğul olarak kursa katılan Çalışkan ailesinin 9 kovanı bulunuyor.
Her yaştan vatandaşın ilgi duyduğu alanda eğitim alabilmeleri için kapılarını açan Amasya Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi’nin düzenlediği kurslardan olan arıcılık kursları yoğun ilgi görüyor. Kurslara aileler de renk katıyor.

Çalışkan ailesinin 9 kovanı var
Yazıbağları Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Çalışkan, eşi Sahure Çalışkan ve Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi oğlu Ömer Taha ile birlikte katıldığı kursu başarıyla tamamladı. Çiçeklerin açması ve havaların ısınmasıyla kolları sıvayan Çalışkan ailesi bal arılarına adeta gözleri gibi bakıyor.

“Ana kraliçemizin tavsiyesiyle başladık”
Üretime 3 kovanla başlayıp kısa sürede kovan sayısını 9’a çıkardıklarını belirten Hüseyin Çalışkan, “Arıcılık kursuna kışın günlerimizin boş geçmemesi için ‘ana kraliçemiz’ olan eşimin tavsiyesiyle başladık. Arıcılığın heyecanına kapıldık. Hedefimiz arıcılığın en iyisini yapmak” diye konuştu.
Kurs öncesi arılarla ilgili hiçbir bilgilerinin bulunmadığına işaret eden Çalışkan, "Halk Eğitimi Merkezi’nin kursu olmasaydı biz bu işe başlamazdık. Arıdan tedirgindik, korkumuz vardı. Ama kurs sayesinde bilgi sahibi olduk” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımıza daha kaliteli bal yedirmek istiyoruz”
Kursu başarıyla tamamlayan bir diğer çift ise ŞaziyeMehmet Arslan çifti. Şu an 10 kovanlarının olduğuna değinen 3 çocuk annesi Şaziye Arslan, “Çocuklarımıza daha kaliteli bal yedirmek istiyoruz. Hedefimiz daha fazla kovan yaparak üretimi artırmak” ifadelerini kullandı. Mehmet Arslan da ilgi duyanları arıcılık kurslarına katılmaya davet etti.

“İlgi duyanları kurslarımıza davet ediyoruz”
Amasya Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Özarslan, kurs bitirme belgelerini verdiği örnek kursiyerlerini kutladı. Tarım ve hayvancılık alanlarında istihdama yönelik kurslara yoğun ilginin olduğunu vurgulayan Özarslan, eğitim almak isteyen yeni kursiyerleri için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

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