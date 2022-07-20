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Amasya Valisi Masatlı: “Yeni projelerle toprağı suyla buluşturmaya devam ediyoruz”

İHA

Amasya Valisi Masatlı: “Yeni projelerle toprağı suyla buluşturmaya devam ediyoruz”

Amasya’nın Sarılar köyünde İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanarak çiftçilerin hizmetine sunulan basınçlı sulama tesisinin açılışı yapıldı. Tesisin açılışına katılan Vali Mustafa Masatlı, “Yeni sulama projeleriyle toprağı suyla buluşturmaya devam ediyoruz” dedi.
20212022 yılı yatırım programında olan Sarılar yeraltı basınçlı sulama tesisi projesi çalışmaları çerçevesinde Sarılar Köyü Sulama Kooperatifi’nin açtırmış olduğu 40 lt/sn debili yer altı kuyusundan alınan su bin400 metre terfi hattı ile 400 ton kapasiteli sulama havuzuna iletildi. Havuzdan alınan sulama suyu 9 bin 350 metre kapalı sulama sistem hattı döşenerek bin dekar arazinin sulanmasını sağladı.
Projenin yatırım bedelinin yaklaşık 2,6 milyon TL olduğunu anlatan Vali Masatlı, “Bu çalışmanın köyümüze ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle bu hizmetleri ilimize kazandırmamıza imkân sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto’nun da katıldığı açılışta köy sakinleri Masatlı’ya teşekkür etti.

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