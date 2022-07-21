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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suluova Belediyesi’nde asgari ücret 8 bin TL

İHA

Suluova Belediyesi’nde asgari ücret 8 bin TL

Suluova Belediyesi’nde asgari ücret 8 bin TL oldu. Personelini sevindiren Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Mesai arkadaşlarımız için belirlediğimiz en düşük ücret yüzde 60 artış ile 8 bin TL. Çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.
AK Partili Başkan Üçok, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde işçisinin hakkını teri soğumadan teslim eden bir anlayışın temsilcisi olarak çalışanlarımızın her zaman yanındayız” diye konuştu.
Üçok ile birlikte sözleşmeyi imzalayan Hakİş Başkanı İsmail Pazar da, “İşçisini, emekçisini enflasyona ezdirmeyen, işçisinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını zamanında ödeyen Suluova Belediye Başkanımız Fatih Üçok’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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