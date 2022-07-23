Biz Anadoluyuz Projesi Düzce’den gelen öğrenciler Amasya'da

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Biz Anadoluyuz Projesi" çerçevesinde Düzce’den gelen öğrenciler Amasya’yı gezdi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Belediye Başkanı Bayram Öztürk tarafından karşılanan gençler, Taşova Belediyesi bahçesinde bir süre Başkan Öztürk’le sohbet etti. Daha sonra gençler Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik ile kafede bir araya geldi.

Program akabinde, Amasya ve Taşova Gençlik Merkezleri'nden görevli liderler eşliğinde, Boraboy Gölü Tabiat Parkı çevresinde doğa yürüyüşü, çevre temizliği ve kuşlar için yemlik yapan gençler, farkı kültür tanıdıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Çocuklarda oluşturulan milli ve manevi değerler ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı "Biz Anadoluyuz Projesi" çerçevesinde Amasya’ya gelen 44 kız öğrenci grubu, Amasya’da 4 gün boyunca düzenlenecek programlarla gezme fırsatı bulacak.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Ülkemizin daha da ileriye gitmesi için sizin gibi gençlere ihtiyacımız var. Sizlere uzun, güzel ve başarılı bir hayat diliyorum. Vatanımıza ve milletimize bizlerden sonra sizler sahip çıkacaksınız. Bizler bu yerleri sizlere bırakacağız. Emanetimize sahip çıkacağınıza ve sizlerden sonraki nesillere bu emaneti daha da iyi bir şekilde bırakacağınıza inancımız tamdır" dedi.

Öğrenciler, kabulü ve ilgisinden dolayı Başkan Öztürk’e teşekkür etti.

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