Hafif ticari araç devrildi; Elif Nur öldü, anne ve babası ile 2 kardeşi yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'da kontrolden çıkıp devrilen hafif ticari araçtaki Elif Nur Gedik (8) öldü, anne ve babasıyla 2 kardeşi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kışlacık mevkisinde meydana geldi. Giresun'dan İstanbul'a giden Hüseyin Gedik (41) yönetimindeki 34 TK 1539 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Elif Nur Gedik hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Hüseyin Gedik, eşi Fatma Gedik (33) ile çocukları Muhammet İsa (11) ve Halil İbrahim Gedik (4) ise sağlık ekipleri tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

2022-07-25 11:46:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.