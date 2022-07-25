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Başkan Öztürk: "Basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmaz şartlarından biridir"

İHA

Başkan Öztürk: "Basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmaz şartlarından biridir"

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmaz şartlarından biridir" dedi.
Başkan Bayram Öztürk, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" nedeniyle Taşova'da görev yapan basın mensuplarıyla Çam Vadi Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Başkan Öztürk yaptığı konuşmada, “Ülkemizde 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması dolayısıyla, her yıl 24 Temmuz günü 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' olarak kutlanmaktadır. Basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmaz şartlarından biridir. Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla mesai gözetmeksizin üstün gayret ve özveriyle çalışan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlarım. Şehrimizin gelişimine ve tanıtımına katkı sağlayan gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Programa Belediye Meclis Üyesi Muzaffer Bektaş ve Adem Kara ile Kültür Sosyal İşler Müdürü Ömer Sayar da katıldı.

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