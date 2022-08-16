Komiser, araçları durdurup, kara yoluna çıkan kaplumbağayı kurtardı

Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)-AMASYA'da uygulama sırasında kara yolu üzerindeki kaplumbağayı fark eden komiser Aykut Yerevur, eli ile araçları durdurup hayvanı kurtardı. O anlar güvenlik kamarasına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, çevresi mısır tarlaları ile çevrili Amasya-Taşova kara yolunda uygulama yaptı. Bu sırada ekipler, yoldaki kaplumbağayı fark etti. Geçen araçları eli ile durduran komiser Aykut Yerevur, kaplumbağayı alarak güvenlik alana taşıdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Su içirilen kaplumbağa, daha sonra araziye bırakıldı.
Komiser Aykut Yerevur, "Kaplumbağayı kenara aldıktan sonra su verdik ve doğal ortamına koyduk. Bizim görevimiz; insanları olduğu kadar hayvanları da korumak. Görevimizi ifa etmenin vermiş olduğu huzurla devam ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA
2022-08-16 11:53:56
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