Dünya Gençler Şampiyonu Karakaya'ya karşılama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Gençler Şampiyonu Karakaya'ya karşılama

DHA

Dünya Gençler Şampiyonu Karakaya'ya karşılama


Şerife Serap KARA / AMASYA, (DHA) Malezya'da düzenlenen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanan, Amasya Gençlik Merkezi Kulübü sporcusu Osman Furkan Karakaya (17), memleketinde çiçeklerle karşılandı.
Malezya´nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası finalinde, 91 kiloda Osman Furkan Karakaya, Rus rakibi Nikolai Shemiakin´i yenerek altın madalyaya uzandı. Memleketine şampiyon olarak dönen Karakaya ve antrenörü Mustafa Kaya´yı kent girişinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, Spor Hizmetleri Müdürü Mahmut Albayrak, Gençlik Hizmetleri Müdürü Şahin Gümüş, şampiyonun yakınları ve vatandaşlar çiçeklerle karşıladı. Dünya Şampiyonu Karakaya, üstü açık otobüsle şampiyonluk turu atıp vatandaşları da selamdı.
"ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK GURUR VERİCİ"
Rakiplerini yenerek dünya şampiyonu olduğunu söyleyen Karakaya, "Elimden gelenini en iyisini yapıp, Amasya'mıza dünya şampiyonluğunu getirdim. Atmosfer çok heyecanlıydı. İlk maçta Hintli rakibimi son maçta Rus rakibimi yenerek dünya şampiyonu oldum. Ülkemizi temsil etmek gurur verici. İstiklal marşımızı okuttuk. Ülke olarak 64 ülke içerisinde Türkiye olarak 2'nci olduk. 6 altın madalya, 2 gümüş, 7 bronz madalya ile 64 ülke içerisinden 2'nci olduk. Beni karşılamaya gelen herkese teşekkür ederim, hepsi değerli benim için. Onlar olmasaydı başaramazdım, beni çok desteklediler" dedi.
Baba Recep Karakaya da, "Ülkemize, Amasya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Gururluyum, mutluyum" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Karakaya'nın Malezya'daki finalinden görüntüler
Karakaya'nın karşılanma görüntüleri
Karakaya'nın üstü açık otobüsle şehir turu atması 
Osman Furkan Karakaya'nın açıklamaları
Baba Recep Karakaya'nın açıklamaları
Genel detaylar
DHA-Spor Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA
2022-08-22 10:59:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 3´ü çocuk 20 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: ...
Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.