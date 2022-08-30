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Kılıçdaroğlu: Altı lider bir aradayız

DHA

Kılıçdaroğlu: Altı lider bir aradayız


Serap KARA/AMASYA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Altı lider bir aradayız. Altı lider aynı şeyleri söylüyoruz. Altı liderde kararlıyız. Beraber Türkiye´nin sorunlarını çözeceğiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere Amasya´ya geldi. Göllü Bağları Mahallesi´ndeki Mobilyacılar Sitesi önünde halka hitap eden Kılıçdaroğlu, "Bugün, tarihimiz açısından çok önemli bir gün. Sabah devlet erkanı olarak Anıtkabir´e gittik ve bu ülkenin kurtarıcısı olan Gazi Mustafa Kemal´i andık. Bugün 30 Ağustos, geleceğimiz için mücadele ettiler babalarımız, dedelerimiz ve onlar bize güzel bir Türkiye´yi armağan ettiler. Bağımsız bir ülkede bayrağımızın altında güzel vatanımızda, güzelce yaşayalım. Ama bugün Türkiye çok kamplaştı. Bu kamplaşmadan Türkiye´yi çıkarmamız lazım. Beraber çıkaracağız ve birlikte çıkaracağız. Bizim Kurtuluş Savaşı sürecinde Amasya´nın çok önemli bir yeri vardır. Bu nedenle Amasya´ya 30 Ağustos´ta gelmek bizim için de bir ayrıcalıktır" diye konuştu.
`BU ÜLKEYİ GÜÇLENDİRECEĞİZ´
Konuşmasında `birliktelik ve beraberlik´ vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Bir şeyi sakın unutmayın; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, güçlü bir devlettir. Bugün içinde bulunduğu durum, çok parlak değildir ama biz babalarımızın, dedelerimizin bize miras bıraktığı bu ülkeyi büyüteceğiz. Bu ülkeyi güçlendireceğiz. Hep beraber birlikte yaşayacağız. Başkaları ne derse desin, bu güzel ülkeye demokrasiyi getirmek bizim boynumuzun borudur. Bunu yapacağız. Hep beraber yapacağız, birlikte yapacağız. Artık bu ülkede ayrışmaya yer yok, beraber olmak zorundayız. Kavgaya yer yok, beraber olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Eğer biz hep beraber birlikte olursak, yenmeyeceğimiz hiçbir güç yoktur" dedi.
`ALTI LİDER BİR ARADAYIZ´
Altılı masaya ilişkin mesajlar da veren Kılıçdaroğlu, "Türkiye fakirleşti farkındayım, Türkiye ayrıştı farkındayım, Türkiye kavgalı bir noktaya taşınmak isteniyor farkındayım, Türkiye´de derin bir yoksulluk var bunun da farkındayım ama farkında olmak yetmez siz güç verirseniz, tamamını Allah´ın izni ile çözeceğiz. Altı lider bir aradayız. Altı lider aynı şeyleri söylüyoruz. Altı liderde kararlıyız. Beraber Türkiye´nin sorunlarını çözeceğiz. En büyük gücümüz de sizlersiniz. Sizlerden güç alıyoruz, sizlerle yola çıktık, sizlerle Türkiye´yi büyülteceğiz ve aydınlatacağız" diyerek sözlerini tamamladı. 
Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleştirilecek kanaat önderleri ile buluşacağı toplantıya geçti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Amasya Serap KARA
2022-08-30 20:03:26

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