Serada elektrik akımına kapılan çiftçi öldü

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Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)-AMASYA'da kendine ait serada onarım yaptığı sırada elektrik akımına kapılan çiftçi Zekeriya Yüce (41), yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam Kızılca köyünde meydana geldi. Kendine ait sebze serasında onarım yapan Zekeriya Yüce, 6 metre yükseklikteki havalandırma bağlantılarını söktüğü sırada elektrik kablolarına temas etti. Bu sırada Yüce, elektrik akımına kapıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yüce'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yüce'nin cenazesi, inceleme sonrası otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

2022-09-11 15:21:05



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