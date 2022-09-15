İçişleri: Hakkari'de Eren Abluka-37 Operasyonu başlatıldı



ANKARA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'nin Kazan Vadisi ve Han Yaylası bölgesinde 610 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-37 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'nin Kazan Vadisi, Han Yaylası bölgesinde 'Eren Abluka-37 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken Operasyonu' başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı koordinesindeki operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucusu 38 operasyonel tim ve 610 personel görev alıyor.

Operasyonun birinci gününde; Çukurca ilçesi Kazan Vadisi ve Han Yaylası kırsalında, terör örgütünün ana silah ve mühimmat deposu ele geçirildi. Ana depo ve 1 sığınak içerisinde yapılan aramada; 1 adet 121 milimetre çapında havan silahı, 1 adet 14,5 milimetre çapında doçka silahı, 1 adet 12,7 milimetre çapında uçaksavar silahı, 2 PKM biksi makineli tüfek, 76 kalaşnikof piyade tüfeği, 88 el bombası, 15 havan mühimmatı, 80 bin 7,62 milimetre biksi mühimmatı, 50 bin kalaşnikof mühimmatı, 5 adet 14,5 milimetre çapında doçka mühimmatı, 3 bin 300 adet 12,7 milimetre uçaksavar mühimmatı, 4 anti tank roket mühimmatı, 1 doçka yedek namlusu, 210 kalaşnikof şarjörü, 3 roket sevk fişeği, 100 mayon, 4 kilogram el yapımı patlayıcı madde, 3 uzaktan komutalı patlayıcı düzeneği, 150 elektrikli fünye, 23 kilogram gıda malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda mağara, sığınak ve depo imha edilerek kullanılamayacak hale getirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya

2022-09-15 10:32:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.