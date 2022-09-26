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MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG´li terörist etkisiz hale getirildi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Amasya

2022-09-26 11:15:50



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