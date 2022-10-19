Amasya'da yolcu otobüsü, kamyona çarptı: 2 ölü, 20 yaralı

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Sinan HARMANCI-Şerife Serap KARA/MERZİFON (Amasya), (DHA)AMASYA'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gökçebağ köyü Kayadüzü mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Giresun'un Alucra ilçesine giden İbrahim Bulut idaresindeki 34 TN 60 28 plakalı yolcu otobüsü, Selahattin İnanır'ın (46) kullandığı kamyona arkadan çarptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yedek şoför Dursun Şerbetçi (52) ile yolcu Temel Aslantürk'ün (30) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 20 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler Merzifon Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merzifon Sinan HARMANCI-Şerife Serap KARA

2022-10-19 09:07:52



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