Amasya Valiliği: Ümit Özdağ´ın iddiaları yalan ve iftira



Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA Valiliği´nce yapılan yazılı açıklamada, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ´ın Taşova ilçesi Çambükü köyünde kadınların darbedildiği yönündeki iddialarına ilişkin, "Ümit Özdağ'ın siyaset yapmak uğruna yalan ve iftiraya dayalı, güvenlik güçlerimizi ve kamu görevlilerini yıpratmaya yönelik söylemlerine karşı Valiliğimiz gerekli hukuki işlemleri başlatacaktır" denildi.

Amasya Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ´ın 26 Ekim 2022´de, TBMM´de yaptığı konuşmada Taşova ilçesi Çambükü köyünde, devletin jandarma güçleri ile köylülere saldırarak köylü kadınların darp edildiği iddiasında bulunduğuna yer verildi. Mesnetsiz ve devlet birimleri ile güvenlik güçlerini karalama amacı taşıyan ithamlarda bulunulduğunun kaydedildiği açıklamada, "Özdağ ayrıca iddialarını daha da ileri seviyelere taşımış ve darp edilen kadınların Taşova Devlet Hastanesine dahi kabul edilmediği iftirasına başvurmuştur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayı ile kurulan Taşova Organize Sanayi Bölgesi mülkiyetinde bulunan ve geçmiş yıllarda 550 dekarı Çambükü Köyü halkı tarafından işgal edilen kamu arazisinde, altyapı çalışmaları yapıldığı esnada Çambükü Köyünde yaşayan ve çoğunluğu kadınlardan oluşan bir grup vatandaşımız, çalışma yapmak üzere bölgeye sevk edilen kamu kurumlarına ait iş makinelerini engellemişler, güvenlik güçlerine de mukavemette bulunmuşlardır. Buna karşın kolluk birimlerimizce itidal içerisinde hareket edilmiş ve vatandaşlarımıza yönelik orantısız hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. Çalışmalar esnasında halkımızı provoke eden ve güvenlik güçlerine mukavemette bulunan 9 erkek şahıs ile kadın Jandarma personelimizi yaralayan 1 kadın şahıs olmak üzere, toplam 10 kişi savcılık talimatıyla gözaltına alınmış ve aynı gün içerisinde ifadeleri alınarak serbest bırakılmışlardır" denildi.

`GEREKLİ HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR´

Taşova Devlet Hastanesine müracaatı kabul edilmeyen herhangi bir vatandaş bulunmadığına yer verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca Ümit Özdağ'ın Valimiz Mustafa Masatlı'ya ithafen, kendisine yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunulduğu isnatları da tamamen gerçek dışı ve iftiradan ibarettir. Taşova Çambükü Köyü kadınlarından oluşan bir heyet, 22 Ağustos 2022 günü saat 16.30 sıralarında Valilik makamında Sayın Valimiz ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve bu görüşme esnasında Özel Kalem Müdürlüğünde görevli biri bayan olmak üzere, 2 personel de hazır bulunmuştur. Kadınlarımızdan oluşan heyete OSB'nin önemi ve Taşova ile Amasya'mıza sağlayacağı katkılar noktasında bilgilendirmelerde bulunulmuş ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, vatandaşlar valilik binasından ayrılmıştır. Sonuçta, devlet yönetimi ciddi bir iştir. Valimizin resmi bir kabulde ve özellikle de kadınlarımızın da bulunduğu bir ortamda iddia edilen hakaret sözlerini kullanması mümkün değildir. Ümit Özdağ'ın siyaset yapmak uğruna yalan ve iftiraya dayalı, güvenlik güçlerimizi ve kamu görevlilerini yıpratmaya yönelik söylemlerine karşı Valiliğimiz gerekli hukuki işlemleri başlatacaktır." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA

2022-10-26 22:20:10



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