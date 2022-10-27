Fren yerine gaza basınca otomobille spor salonuna girdi; kaza kamerada

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Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'da, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, spor salonuna girdi. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Akbilek Mahallesi'nde meydana geldi. Melek G., yönetimindeki 19 AAF 742 plakalı otomobilini park etmek isterken yanlışlıkla fren yerine gaza bastı. Otomobil, hızla yakındaki spor salonunun camını kırıp içeri girdi. Spor salonunda hasar oluşurken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

2022-10-27 09:50:43



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