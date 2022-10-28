Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 5 tutuklama

Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, tutuklandı.
Kentte dolandırıcılar, telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları A.A.´yı yalanlarla korkutarak 800 bin TL'sini alıp, kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini tespit ettiği İbrahim T., Kemal K., Fevzettin Y., Reşat A. ve Ömer A.'yı Şanlıurfa'da yakalayarak, gözaltına aldı. Amasya'ya getirilen ve daha önce de birçok kişiyi telefonla dolandırdıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli tutuklanarak, cezaevine konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA
2022-10-28 12:23:51
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