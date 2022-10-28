AVM´de çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi  

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Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Kemal Paşa Caddesi´nde 5 katlı bir alışveriş merkezinin 4´üncü katında öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alışveriş merkezi tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bu sırada çatı katına çıkan 5 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilen bu kişiler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

2022-10-28 17:22:08



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