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İŞLETME BAŞ MÜHENDİSİ TUTUKLANDI Ayhan ACAR Bartın / (Amasra), (DHA) Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen TTK Amasra Müessese İşletme Baş Mühendisi Mehmet Tural tutuklandı. Mahkemeye sevk edilen elektro mekanik baş mühendisi Serkan Özdoğan ise serbest bırakıldı. 6 kişinin adliyedeki işlemleri sürüyor. (DHA) DHA-Gündem Türkiye-Amasya

2022-11-01 00:49:50



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