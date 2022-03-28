01

Amasya imsakiyesi 2022 Ramazan ayında hemen her ilde olduğu gibi Amasya il genelinde yaşayan tarafından da merak edilmektedir. Peki, Amasya imsak (sahur) saati ve Amasya iftar saati kaç? Başta belirtmekte fayda var ki Amasya iftar saati ve Amasya imsak (sahur) saati, Habertürk imsakiye sayfasında...