On bir ayın sultanı olarak kabul gören Ramazan, 11 Mart Pazartesi günü ilk orucun tutulması ile başladı. Ramazan ayı öncesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı il il imsakiye takvimini paylaştı. Böylelikle Amasya ili teravih namazı saati de belli oldu. Peki, "Amasya teravih namazı saat kaçta?" İşte 2024 Amasya teravih namazı saatleri...