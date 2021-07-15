Amasya’da kına gecesinde

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AA

Organize Sanayi Bölgesi'nde, ses sanatçısı Engin Can'ın da sahne aldığı, bir fabrikanın bahçesindeki kına gecesinde silahla havaya rastgele ateş açılması sonucu sahnedeki keman sanatçısı İsmail Başcanbaz yaralandı.

Omzuna kurşun isabet eden Başcanbaz 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaydan önceki gün bir evlat sahibi olduğu belirtilen Başcanbaz'ın tedavisi sürüyor.

Çalışma başlatan Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kına gecesine katılanların ifadelerine başvurdu. İnceleme sonucu ilçeye bağlı bir köyün eski muhtarı M.Ü. gözaltına alındı. Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olay anı görüntülerinde, kına gecesine katılan bazı kişilerin tabancalarla havaya ateş açmaları ve sanatçının yaralanma anı yer alıyor.