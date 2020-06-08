Amatör balıkçıların beslediği yunus renkli görüntüler oluşturdu - GİRESUN

GİRESUN (AA) - Bulancak ilçesinde sabah saatlerinde küçük tekneyle denize açılan amatör balıkçılar, bir süre oltayla istavrit avladı. Bu sırada balıkçılar, fark ettikleri yunusu daha yakından görebilmek için suya istavrit attı.Tekneye kadar yaklaşan yunusun atılan istavriti tüketmesi üzerine balıkçılar, tuttukları diğer balıkları da teker teker suya attı.Yunus, kendisi için suya bırakılan istavritleri yemek için teknenin etrafında ve altında turlar attı.Amatör balıkçılardan biri, renkli görüntülere sahne olan bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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