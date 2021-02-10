Amatör telsizciler doğal afetlerde haberleşmeye gönüllü destek veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Amatör telsizciler doğal afetlerde haberleşmeye gönüllü destek veriyor

Afet durumlarında kesintisiz haberleşmeye ve arama kurtarma ekipleri arasında koordinasyona katkı sağlamak için gönüllü destek veren amatör telsizciler, her an göreve hazır olacak şekilde bekliyor.

Amatör telsizciler doğal afetlerde haberleşmeye gönüllü destek veriyor
AA

Esnaf, mühendis, gazeteci, doktor gibi farklı meslek ve yaş grubundan amatör telsizciler, belirli periyodlar halinde alanlarıyla ilgili eğitim düzenleyip tatbikatlara katılıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki depremleri de takip eden amatör telsizciler, farklı ülkelerle iletişim kurarak uluslararası yardımlaşmada da görev alıyor.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Bursa Şube Sekreteri Cankut Kalyoncu, AA muhabirine, TRAC'ın 1962 yılında kurulduğunu ve kamu yararına hizmet verdiğini söyledi.

Kalyoncu, acil ve afet durumlarında gönüllü olarak haberleşme desteği sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"1991 yılındaki Körfez Savaşı'nda sivil savunmaya verdiğimiz haberleşme desteğinden sonra kamu yararına çalışan dernek statüsüne eriştik. 1991'den itibaren ülkemizde görülen doğal afetlerde aktif olarak yer aldık. En son İzmir depreminde 9 şubemiz haberleşme desteğini sürdürdü. Şu anda Türkiye'de 60 şube, 35 temsilcilik ve yaklaşık 2 bin 500 üyeyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Birçok arkadaşımız amatör telsizcilik sınavına girerek belge almaya hak kazanıyor."

- "Devletimize ve milletimize haberleşme desteği sağlıyoruz"

Eğitim faaliyetleri kapsamında afet haberleşmesiyle ilgili tatbikatlar yaptıklarını anlatan Kalyoncu, "Boş zamanlarımızda Uludağ'da bulunan rölelerde test ve bakım çalışması yapıyoruz. AFAD ile iş birliği içindeyiz. Devletimiz de bize gereken desteği sağlıyor. Bizler de elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Kalyoncu, alanlarında birçok ilke imza attıklarını belirterek, "Afetin içinde haberleşme üzerine hizmet veriyoruz. İzmir depreminde de telsiz üzerinden haberi alır almaz bu kente gittik. Oradaki haberleşmeye destek verdik. Depremdeki arama kurtarma çalışmaları bitene kadar oradan ayrılmadık." bilgisini verdi.

Kalyoncu, afetler olduğunda sağlıklı iletişim ve koordinasyon ihtiyacının ortaya çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Panik havası oluşuyor. Bizler afet haberi alır almaz, bir organizasyon şeması oluşturarak bu koordinasyona katkı sağlamaya çalışıyoruz. İlk etapta kimler nereye gidecek, nerede enkaz var, bu tespitleri oluşturup telsizler üzerinden bilgi akışını sağlamaya çalışıyoruz. Afet sırasında devlet kurumlarının uğraşması gereken birçok konu oluyor. Bu yükü azaltmak amacıyla haberleşme yükünü biz alıyoruz. İletişimin koptuğu noktada ve koordinasyonun sağlanmasında devletimize ve milletimize haberleşme desteği sağlıyoruz."

- "İzmir depreminde 7-8 ülkeden bize çağrı geldi"

TRAC Bursa Şubesinde sürekli açık olan bir APRS cihazının olduğunu ifade eden Kalyoncu, bu cihaz sayesinde dünyadaki depremlerden anlık bilgi sahibi olabildiklerini dile getirdi.

Kalyoncu, afetin yaşandığı ülkedeki amatör telsizcilerle doğrudan irtibat kurduklarını vurgulayarak, "İzmir depreminde 7-8 ülkeden bize çağrı geldi. İhtiyaç olup olmadığı soruldu. 1999 depreminde de bizler aracılığıyla yurt dışından gelen yardım ekipleri söz konusu." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME