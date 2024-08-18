Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe alınan Hava Kampüs uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Hızla gelişen havacılık sektörünün toplumsal refahın da en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, havacılıkta 22 yılda büyük adımlar attıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde havacılıkta yaptığımız atılımlar ve yatırımlarla sivil havacılıkta dünyanın en büyük oyuncuları arasında gösterilen ülkelerden biri olduk. Havayolu şirketlerimiz büyüdü ve güçlendi. Havacılıkta yeni nesiller yetiştirebilmek için sivil havacılık sektörünün nitelikli insan kaynağını karşılamak adına modern tesisler, imkanlar ve eğitim araçlarıyla donatılan Türk Sivil Havacılık Akademisi’ni açtık.” dedi.

REKLAM Hava Kampüs uygulaması ile sportif ve amatör havacılığı geliştirmeyi, aynı zamanda da havalimanlarındaki trafiği hafifletmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Türkiye'nin dört bir yanına yaymayı hedeflediğimiz Hava Kampüs uygulaması ile havaalanları veya heliport niteliğinde olmayan alanlarda 5 bin 700 kiloya kadar olan sabit kanatlı hava araçları başta olmak üzere, dikey iniş ve kalkış yapabilen (VTOL) insanlı veya insansız hava araçlarının pilot sorumluluğunda iniş kalkış yapabileceği vertiportları da kapsayan alanları amatör ve sportif havacılarımızın hizmetine sunuyoruz.” dedi.

Bu hava araçlarının pilotlarının iniş kalkış yapabileceği alanların sayısının artırılması sayesinde havaalanlarında uygulanan prosedür karmaşasından ve yoğunluktan etkilenmeden uçuşlarını yapabileceklerini de ifade eden Uraloğlu, bu durumun amatör havacılığın gelişmesine katkı sağlayacağını ve pilot eğitimleri için kullanılacak iniş alanlarına olan ihtiyacın ortadan kalkmasını, ayrıca dronbanlar için de park alanı fonksiyonu görmesini planladıklarını söyledi. Hava Kampüs başvurusu yapıldığında talep edilmesi durumunda Hava Kampüsler için hava sahası tanımlanabileceğini ve tanımlanan hava sahasının içinde kalması koşuluyla, gerçekleştirilecek uçuşlar için uçuş planı sunma gereksiniminin aranmayacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “İlgili saha dışında gerçekleşecek uçuşlar için havacılık bilgi yayının (AIP) usulleri ve uçuş planı sunulmaya devam edilecek.”dedi. Hava Kampüs için başvuruların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne yapılabileceğini belirten Bakan Uraloğlu, bu uygulamadan önce kullanım izni verilen iniş şeritleri için tekrar başvuru yapılmasına gerek olmadığını, Genel Müdürlük tarafından o alanların Hava Kampüs olarak tanımlanacağını duyurdu.

Başvuru süreci öncesinde dikkat edilmesi gereken hususları da kaydeden Uraloğlu, başvuru sahibinin inşa etmeyi planladığı hava kampüsü için yer seçimini yaparken, ilerleyen süreçte inşa edilecek yapılaşmaların iniş kalkış operasyonlarını olumsuz etkilememesi için mânia kriterlerinin korunabileceği alanların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Hava kampüslerinde yapılması planlanan sabit kanatlı hava aracı operasyonlarının emniyetli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve hava kampüslerin etrafındaki mâniaların büyümesi nedeniyle hava kampüslerinin kullanılamaz hale gelmesini önlemek için hava kampüslerinin çevresinde mâniadan arındırılmış bir hava sahası oluşturulmalı. Sabit kanatlı hava araçları tarafından kullanılacak hava kampüslerinde mânia kriterlerinin sağlanması ve operasyon süresince korunması gerekmektedir.” dedi.