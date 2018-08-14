Habertürk'ten Hazal Çakır'ın haberine göre binlerce amatör müzisyenin katıldığı Muud Sahne adındaki online müzik yarışmasında finale kalanlar belli oldu. Türk Telekom tarafından düzenlenen, yeni yetenekleri müzik sektörüne girişlerini sağlama amaçlı yarışmaya katılanlar seslerini geniş kitlelere ulaştırma şansı yakaladı.

Şarkılarının sözlerini kendileri yazan, bestelerini kendileri yapan amatör müzisyenler, yarışmaya katıldıktan sonra meslek birliklerine kaydı yapılarak profesyonel kariyerlerine adım attı. Dinleyicilerin oylarıyla finale kalan ilk 5 kişi ise Gitar ve mavi, Umut Sercan Karakoyunlu, Nilden Uysal, Nalan Karakılıç ve Köhne oldu. Yarışma sonunda birinci gelen müzisyenin ödülü albüm ve klip olacak.

Köhne

Nalan Karakılıç

Nilden Uysal

Umut Sercan Karakoyunlu

Gitar ve mavi

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