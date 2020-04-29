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Amazon.com.tr, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın KOBİ’ler için dayanışma kampanyasını duyurmasının ardından, COVID-19 salgını sürecinde KOBİ’lere sağlanan ihracat eğitimlerinin dijitale taşınması ve reklam desteğinin yanı sıra, satıcılar için belirli ücretlerin iadesinin gerçekleştirilmesini öngören destek paketini açıkladı.

Firma, Mart ayında COVID-19 salgını sebebiyle ara verilen ve bu sürece kadar 12 şehirde, 1200’ün üzerinde KOBİ’nin Amazon üzerinden global pazarlara satış yapmasına olanak sağlayan eğitimlerinin dijital ortamda devam edeceğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Amazon.com.tr, aynı zamanda Avrupa’daki pazar yerlerinde (Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa) geçerli toplamda 125 euro tutarında site içi ücretsiz reklam desteği sunarken, Amazon Lojistik hizmetinden faydalanan KOBİ’lerden ise sağlanan hizmetler için alınan ücretleri belirli şartların sağlanması halinde iade edecek.

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, "COVID-19 önlemleri kapsamında geçici olarak iptal edilen BiTıklaAvrupa eğitimleri, artık çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. KOBİ’ler online eğitimlere https://bitiklaavrupa.com/ linki üzerinden başvurabilecekler. Bu eğitimlere ek olarak, Avrupa’daki tüm pazar yerlerimizde geçerli olacak şekilde tüm KOBİ’lerimize 125 euro tutarında site içi reklam desteği sağlıyoruz. Ayrıca Amazon Lojistik hizmetlerimizden faydalanan KOBİ’ler için, belirli şartların sağlanması halinde, ilk 500 ürün özelinde ürünlerin depoya gönderimi, depolama, yükleme-boşaltma, etiketleme ve iade süreçlerinde alınan ücretlerin de bazılarının iadelerini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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