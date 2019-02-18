Teknoloji devi Amazon, elektrikli araç girişimi Rivian'a 700 milyon dolarlık yatırım yaptığını duyurdu. Atılan adımın, Rivian'ın Los Angeles otomobil fuarında konsept olarak tanıttığı elektrikli SUV ve pick-up modelin seri üretime geçişini hızlandıracağı kaydedildi.

Bu kapsamda, her iki modelin de 2020 yılının sonunda satışa sunulması hedefleniyor. Rivian'ın diğer büyük yatırımcıları arasında Japon Sumitomo ve Suudi Arabistan merkezli endüstri grubu Abdul Latif Jameel de bulunuyor.

'YATIRIM BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rivian kurucusu ve CEO'su RJ Scaringe, "Amazon'un yatırımı şirketimiz için bir dönüm noktası oldu. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir mobilite çözümlerine ağırlık vereceğiz" dedi.

Rivian'ın kısa bir süre önce görücüye çıkardığı elektrikli modelleri, 650 kliometreye kadar menzil sunuyor. Bu modellerde 2.6 ton ağırlığa sahip pick-up versiyonun, 0'dan 100 km/s hıza 3 saniyede çıktığı belirtiliyor.

Araçların ABD fiyatlarının 65 bin dolardan başladığı da gelen bilgiler arasında.