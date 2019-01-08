Amazon, Microsoft'u da geçti, dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu

ABD merkezli internetten alışveriş ve teknoloji devi Amazon, Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu.

Şirketin değerinin bu yıl içinde yüzde 20 artarak bir trilyon dolara çıkabileceği belirtiliyor.

Pivotal Research Group'un bu öngörüsü dün şirket hisselerine gelen alımları destekledi ve yılbaşı öncesinde satışları artan Amazon'un piyasa değeri 793 milyar dolara ulaştı.

28 Kasım'dan bu yana dünyanın en değerli şirketi olan Microsoft'un piyasa değeri de 785 milyar dolar seviyesinde.

Microsoft, sekiz yıldır dünyanın en değerli şirketi olan Apple'ı 28 Kasım'da geçmişti.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 164 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi konumunda.

Microsoft 2'nci, Alphabet 3'üncü

Sıralamada Google'ın çatı şirketi Alphabet'in piyasa değeri dünkü borsa işlemlerinin ardından 740 milyar dolara çıkarken, Apple'ın değeri 694 milyar dolara düştü.

Apple'ın Ekim'deki zirve yapan hisseleri, iPhone satışlarının beklenenin altında kalması nedeniyle o tarihten bu yana yaklaşık yüzde 36 değer kaybetti.

Apple geçen hafta 16 yıl aradan sonra satış tahminlerini ilk kez revize etmek zorunda kalmış, yılın son çeyreği için 89 milyar dolar olan ciro beklentisini 84 milyar dolara çekmişti.

Sanal asistan rekabeti

Seattle merkezli Amazon'un yükselişinde yılbaşı öncesindeki satışlarının artması etkili oldu.

Şirketin sesle kumanda edilen ve yapay zeka kullanan sanal asistanı Alexa, 100 milyon adetlik satışa ulaştı.

Google da sanal asistanı Google Assistant'ın kullanıldığı cihazlarında artış beklentisinde. Şirket bu ay sonuna kadar Google Home cihazı ve Pixel telefon satışının bir milyar adete çıkmasını beklediğini duyurdu.

Apple Siri kullanan cihazlarının satışlarınıu henüz açıklamadı.

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