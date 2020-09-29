Amazon Prime Day 13 ve 14 Ekim’de ilk kez Türkiye’de

Tüm dünyada yalnızca Amazon Prime abonelerinin yararlanabildiği Amazon Prime Day’in tarihi açıklandı. İlk kez Türkiye’de de düzenlenecek Prime Day, bu yıl tüm dünyada her zamankinden daha fazla indirimle 13-14 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Amazon Prime hizmetinin Türkiye’de hizmete girmesinden sadece haftalar sonra düzenlenecek etkinlikle Amazon Prime üyeleri, tüm kategorilerden binlerce üründe geçerli iki günlük muhteşem indirim fırsatlarından faydalanabilecek. İndirimler 12 Ekim'i 13 Ekim'e bağlayan gece 00:00'da başlayacak ve 14 Ekim gün sonuna kadar devam edecek. İki gün sürecek Amazon Prime Day indirimlerinde, Prime üyeleri oyuncaktan televizyona, elektronikten modaya, güzellikten mutfak ve ev ürünlere kadar birçok kategoriden tanınmış markalardan binlerce ürüne Amazon.com.tr/primeday adresi üzerinden eşsiz indirimlerle erişebilecek.

Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, “Amazon Prime ayrıcalıklı üyelik hizmetinin Türkiye lansmanından sadece haftalar sonra, Amazon Prime Day’i ilk kez Türkiye’de uygulayacak olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. İndirimler, eğlence ve alışverişin en iyi versiyonunu sunan Prime üyeliğini başlatmak için Prime Day’in yılın en iyi zamanı olduğunu düşünüyoruz. 13 ve 14 Ekim’de gerçekleştirilecek Prime Day öncesinde üyelere özel indirimler, dünya standartlarında eğlence hizmetleri ve çok daha fazlası ile ilgili açıklayacağımız detayları öğrenmek için bizi izlemeye devam edin,” ifadelerini kullandı.

Erken Amazon Prime Day İndirimleri Şimdiden Başladı

Prime üyeleri 13 ve 14 Ekim’de kutlanacak Amazon Prime Day öncesinde erken indirim fırsatlarından yararlanabiliyorlar:

Moda: Amazon Prime üyelerine özel Lumberjack, Puma, Under Armour ve S. Polo Assn. gibi markaların spor ayakkabılarında 200 TL’ye kadar indirim fırsatının yanı sıra Penti çoraplarda 3 al 2 öde fırsatı

Amazon Prime üyelerine özel Lumberjack, Puma, Under Armour ve S. Polo Assn. gibi markaların spor ayakkabılarında 200 TL’ye kadar indirim fırsatının yanı sıra Penti çoraplarda 3 al 2 öde fırsatı Kulaklık ve Hoparlörler : Amazon Prime üyelerine özel Bose, Jabra, JBL, Sennheiser ve Sony’nin aralarında bulunduğu markaların kulaklık ve hoparlörlerinde sepette yüzde 10 indirim fırsatı

: Amazon Prime üyelerine özel Bose, Jabra, JBL, Sennheiser ve Sony’nin aralarında bulunduğu markaların kulaklık ve hoparlörlerinde sepette yüzde 10 indirim fırsatı Işıklandırma ve Elektrik Aksesuarları : Amazon Prime üyelerine özel Makel, Philips Lighting ve Tek-İş’in ampul ve priz gibi ürünlerinde 50 TL ve üzeri alışverişlerde net yüzde 20 indirim fırsatı

: Amazon Prime üyelerine özel Makel, Philips Lighting ve Tek-İş’in ampul ve priz gibi ürünlerinde 50 TL ve üzeri alışverişlerde net yüzde 20 indirim fırsatı Termoslar: Amazon Prime üyelerine özel seçili Stanley termoslarda 50 TL’ye kadar indirim fırsatı

Prime Day fırsatlarından faydalanmak için, Amazon Prime üyeliği ile giriş yapmak yeterli. Amazon Prime üyesiyseniz, Prime Gaming içeriklerinin tadını bugün çıkarmaya başlayabilirsiniz. Hâlâ üye olmadıysanız, Amazon Prime’ı 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilir, sonrasında Amazon Prime’a aylık 7,90 TL karşılığında abone olabilirsiniz.

Amazon Prime üyeleri, Prime Day Fırsatları’nın yanında bedava ve hızlı kargo ayrıcalıkları, Prime Video ile Amazon Originals yapımlarını da içeren geniş bir film ve dizi seçkisine erişim, üyelere özel indirim ve fırsatlar, Prime Gaming aracılığıyla ücretsiz oyunlar, oyun içi içeriklere ücretsiz erişim, Twitch.tv kanalına abonelik fırsatı ve çok daha fazlasını içeren bir pakete aylık 7,90 TL’ye sahip olabiliyorlar.

Amazon Prime’ın 30 günlük ücretsiz denemek ve kayıt için amazon.com.tr/prime, Prime Day hakkında daha fazla bilgi almak için www.amazon.com/primeday adresini ziyaret edebilirsiniz.