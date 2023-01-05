HANGİ ÜLKELERDE YAPILACAĞI BELLİ DEĞİL

CEO Jassy, çalışanlarına gönderdiği e-postada “İşten çıkaracağımız kişilere tazminat ödeyeceğiz, geçici sağlık sigortası sağlayacağız ve iş bulmalarına destek olacağız” dedi ve ekledi “Amazon bugüne kadar pek çok zorluğu aştı, bundan sonra da aşmaya devam edecektir.”

Jassy hangi ülkelerde işten çıkarmaların olacağını belirtmedi. Fakat Avrupa’da gerektiği ülkelerde işçi örgütleri ile iletişime geçeceklerini söyledi.