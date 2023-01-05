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Amazon tarihinin en büyük işten çıkarma işlemini yapacak!

Son dönemlerde tüketicilerin harcamalarını azaltmasından dolayı büyük teknoloji şirketleri giderlerini kısmaya başladı. Dev teknoloji şirketi Amazon da giderlerini azaltmak için tarihinin en büyük işten çıkarma işlemini gerçekleştirecek

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  • Amazon tarihinin en büyük işten çıkarma işlemini yapacak! Amazon 18 binden fazla kişiyi işten çıkaracak!

    ÇALIŞANLARA 18 OCAK'TA HABER VERİLECEK

    Amazon CEO’su Andy Jassy, 18 binden fazla kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığını söyledi. Şirket yaptığı işten çıkarma işlemlerini, giderlerini azaltmak için düzenlediğini söyledi. İşten çıkarılacak kişilere 18 Ocak’ta haber verilecek.
  • Amazon tarihinin en büyük işten çıkarma işlemini yapacak! Amazon 18 binden fazla kişiyi işten çıkaracak!

    Şirketin 300 bin civarında çalışanı bulunuyor ve işten çıkarılacak kesim yüzde 6’sını oluşturuyor. Son dönemlerde tüketicilerin harcamalarını azaltmasından dolayı büyük teknoloji şirketleri giderlerini kısmaya başladı.

    Amazon’un çalışanlarını işten çıkaracağı Kasım ayında gündeme gelmişti ancak detay verilmemişti.
  • Amazon tarihinin en büyük işten çıkarma işlemini yapacak! Amazon 18 binden fazla kişiyi işten çıkaracak!

    HANGİ ÜLKELERDE YAPILACAĞI BELLİ DEĞİL

    CEO Jassy, çalışanlarına gönderdiği e-postada “İşten çıkaracağımız kişilere tazminat ödeyeceğiz, geçici sağlık sigortası sağlayacağız ve iş bulmalarına destek olacağız” dedi ve ekledi “Amazon bugüne kadar pek çok zorluğu aştı, bundan sonra da aşmaya devam edecektir.”

    Jassy hangi ülkelerde işten çıkarmaların olacağını belirtmedi. Fakat Avrupa’da gerektiği  ülkelerde işçi örgütleri ile iletişime geçeceklerini söyledi.
  • Amazon tarihinin en büyük işten çıkarma işlemini yapacak! Amazon 18 binden fazla kişiyi işten çıkaracak!

    TÜRKİYE'DE BİNDEN FAZLA ALIM YAPILDI

    Geçtiğimiz yıl Türk basınında çıkan haberlerde Amazon Türkiye’de 500’den fazla kişinin istihdam edildiği ve sonbaharda açılan lojistik üssüyle de bir yılda 1.000 istihdam sağlanacağı belirtilmişti.

    Pandemi döneminde hızla büyüyen şirket, son dönemde işe alımları durdu ve ihtiyaçtan fazla alım yaptıklarını açıkladı.

     
  • Amazon tarihinin en büyük işten çıkarma işlemini yapacak! Amazon 18 binden fazla kişiyi işten çıkaracak!

    Yatırım firması Wedbush Securities’ten Dan Ives, tüketicilerin kemer sıkmaya devam ettiği bugünlerde Amazon’un karanlık bulutlarının bekleneceğini söylüyor “Amazon makroekonomik koşulların kötüleşeceğini düşündü ve Jassy kâr marjını koruyabilmek için bu adımı attı.”
  • Amazon tarihinin en büyük işten çıkarma işlemini yapacak! Amazon 18 binden fazla kişiyi işten çıkaracak!

    TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE KESİNTİLER DEVAM EDİYOR

    Azalan satışlarla beraber, küresel ekonominin geleceğine dair endişeler artıyor ve küresel teknoloji şirketleri son dönemde 10 binlerce kişiyi işten çıkardı.

    Kasım’da Meta çalışanlarından yüzde 13’ünü işten çıkaracağını duyurdu. Şirketin kurulmasından beri yapılan ilk kitlesel işten çıkarmalar 11 bin kişiyi doğrudan etkiledi.

    Meta CEO’su Mark Zuckerberg “şirket tarihindeki en zor karar olduğunu” belirtti.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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