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Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "Ambalaj Ay Yıldızları 2020 Yarışması"nda finalistler açıklandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ASD tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "Ambalaj Ay Yıldızları 2020 Yarışması" sonuçlandı.

Ambalaj üreticileri, marka sahipleri ve tasarımcıların son iki yıldır piyasada var olan ambalajlarıyla katıldıkları ve bu yıl dördüncü kez yurt dışından başvuruların da kabul edildiği yarışma sektörden yoğun ilgi gördü.

Bir başarı öyküsü haline gelen ve artan katılımıyla Türkiye genelinde marka olan yarışmaya bu yıl başvuru yapan 278 ambalajın 133’ü ödüle layık görüldü. Sekizincisi 2018 yılında düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’na 210 başvuru yapılmış, 113 ambalaj finale kalmıştı.

ASD Ambalaj Binası’nda, 17-18 Eylül 2020'de bir araya gelen seçici kurul üyeleri, yarışma şartnamesinde yer alan 11 kriter doğrultusunda başvuruları değerlendirdi. Kullanım kolaylığı ve üretim kalitesinden çevreye duyarlılığa, tasarımdan özgünlüğe kadar yapılan değerlendirme sonrası toplam 133 ambalaj finale kaldı.

İki yılda bir düzenlenen yarışmaya bu yıl en fazla başvuru gıda, grafik tasarım ve içecek kategorilerinden oldu. Ambalaj Ay Yıldızları 2020 Yarışması'nda dereceye giren katılımcıların ödülleri, Kovid-19 salgınının sona ermesinin ardından, İstanbul’da düzenlenecek özel bir törende verilecek.

Gecede, finale kalan 133 ambalaj arasından altın, gümüş, bronz ve yetkinlik ödülü alanlar ilan edilecek. Altın ödülü almaya hak kazanan ürünler arasından ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliği ile en fazla 3 adet ‘Altın Ambalaj Ödülü’ verilecek.

Yarışmamız dünyada yönlendirici konumda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, sektördeki başarılı ambalajları ödüllendirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Dünya çapında sektöre damga vuran özgün ambalaj tasarımlarını, farklı, yenilikçi ambalaj uygulamalarını ödüllendirmeye ve sektörümüzün küresel piyasalardaki yönlendirici konumunu güçlendirmek için yarışmamızı düzenlemeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sarıbekir, şunları kaydetti:

“Yarışmamızı marka sahiplerine, tasarımcılara ve ambalaj üreticilerine uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmak için başlattık. Firmalar yurt içinde ve yurt dışında ürettikleri ve piyasaya sürdükleri ürünlerin doğru, özgün ve katma değer yaratan uygulamaları ile yarışmamızda başarılı oluyor. Bu dönemde böylesi yoğun bir ilgiyle karşılaşmak yarışmamıza verilen değerin en büyük göstergesidir. Yarışmamız 2015 yılından beri yurt dışından da başvuru kabul ediyor. Bu yıl bir ödülümüz yurt dışına gitti. Türkiye'yi ambalajda sadece Avrasya bölgesinde değil, dünyada bir çekim merkezi haline getirmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Dereceye giren tüm katılımcıların uluslararası yarışmalara da katılabileceğini belirten Zeki Sarıbekir, “Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) ve Asya Ambalaj Federasyonu (APF) tarafından akredite edilmiş olan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda dereceye giren tüm katılımcılar WorldStar ve AsiaStar Yarışmaları’na da katılabiliyor. WorldStar ve AsiaStar uluslararası ambalaj yarışmaları ile katma değere odaklanan sektörümüz, uluslararası platformda bilinirliğini artırıyor.” ifadelerini kullandı.