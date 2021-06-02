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Ambalaj sektörü, İSO 500 listesine 30 firma ile girdi

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 20'si Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) üyesi olmak üzere 30 ambalaj firması yer aldı. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir,  "İSO ilk 500'de yer alan firmalarımızın sayısı 28'den 30'a yükseldi. Bu 30 firmadan 20'si dernek bünyesinde yer alıyor. 30 firmamızın gerçekleştirdiği üretimden satışlar yüzde 31,76 arttı" açıklamasında bulundu

Ambalaj sektörü, İSO 500 listesine 30 firma ile girdi
AA

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 20'si Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) üyesi olmak üzere 30 ambalaj firması yer aldı.

ASD'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 5 milyar 147 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren ambalaj sektöründeki istikrarlı büyüme, ekonomi çevrelerinde referans olarak kabul gören "İSO Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesine de yansıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün salgının etkilerinin sürmesine rağmen ihracattaki artışlarla büyümeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ambalaj sektörünün yıllık değişimine bakıldığında, İSO ilk 500'de yer alan firmalarımızın sayısı 28'den 30'a yükseldi. Bu 30 firmadan 20'si dernek bünyesinde yer alıyor. 30 firmamızın gerçekleştirdiği üretimden satışlar yüzde 31,76 arttı. Bu artış rakamlarına bakılınca sektörümüzün bu zorlu süreçte de iyi duruma geldiğini görebiliriz. Sektör olarak her zaman ihracat odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Ambalaj sektörü olarak her geçen gün daha çok ihracat yapmayı hedeflemeliyiz. Türkiye'de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek amacıyla çalışmalıyız. Bizler de dernek olarak bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedeflerimize ulaşabilmek için son sürat çalışmalarımızı sürdürmeliyiz."

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