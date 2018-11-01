Ambalajın ödüllü genç tasarımcıları belli oldu

Türkiye'deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ve 220'den fazla üyesi bulunan Ambalaj Sanayicileri Derneği'nin (ASD) her yıl Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nın katkısıyla, Reed TÜYAP işbirliğinde düzenlediği 14'üncü Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışmasının sonuçları, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılış kokteylinde yapılan törende açıklandı.
Seçici Kurul'un yarışmaya başvuran 85 proje üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda toplam 13 çalışma ödüle layık görüldü. Yarışmayı Özyeğin Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencisi Melike Balkaya, 'Dream Honey Tek Porsiyon Bal Ambalajı' projesi ile kazanırken, Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nden Mehmet Ali Seven SpinMilk ile ikinci, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nden Gizem Karataş da Suntoy projesi ile üçüncü oldu.
Yarışmanın birincisi 5 bin TL, ikincisi 3 bin TL, üçüncüsü ise 2 bin TL para ödülünün sahibi olurken mansiyon alan üç öğrenci 1.000 TL ile ödüllendirildi. Ayrıca ilk üçe giren öğrenciler 12 ay boyunca karşılıksız ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu almaya da hak kazandı. Kazanan projeler fuar boyunca Avrasya Ambalaj Fuarı alanında sergilenecek.
ÖĞRENCİLER HAYALLERİNİ TASARIMLARINA YANSITTI
ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda başarılı olan öğrencilerin hayallerini tasarımlarına yansıttıklarını söyledi. Bir ambalajın tasarımının en az içindeki ürün kadar önemli olduğunu ve ürüne değer kattığını kaydeden Sarıbekir, ambalajların duygusal çekiciliğe sahip tasarım ürünleri olduğunu belirtti. Sarıbekir, şunları söyledi:
"Yarışmamız sadece öğrenciler için değil sektörümüz ve ülkemiz adına da büyük önem taşıyor. Öğrencilerimiz başarılı oldukça Avrasya’nın ambalaj merkezi olma hedefimize daha çok yaklaşacağız. Bize uluslararası arenada rekabet gücü sağlayacak ürünlerimizin sayısını gençlerimiz sayesinde artıracağız. Yarışmada dereceye giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Kazanan öğrencilerimiz, uluslararası yarışmalara katılıp Türkiye’yi temsil etme ve burs fırsatı da elde etmiş oluyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin uluslararası yarışmalardan başarıyla döneceğini düşünüyorum. "
14. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması Derece Listesi
|
ÖDÜL
|
PROJE ADI
|
AD SOYAD
|
OKUL & BÖLÜM
|
1.
|
Dream Honey Tek Porsiyon Bal Ambalajı
|
Melike Balkaya
|
Özyeğin Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
|
2.
|
SpinMilk
|
Mehmet Ali Seven
|
Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
|
3.
|
Suntoy
|
Gizem Karataş
|
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
|
Mansiyon
|
GO-POO
|
Berk Şahin
|
Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
|
Mansiyon
|
Kalem Ambalajı
|
Denizhan Arda
|
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans
|
Mansiyon
|
Süt Şişesi Birlikte Büyü
|
Aydın Algan
|
Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü
|
Sertifika
|
Aferin Göstergeli Şurup Şişesi Tasarımı
|
Asude Nur Sancaktutan
|
İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
|
Sertifika
|
Biduble / Bitek
|
Ali Cankat Alan
|
İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü
|
Sertifika
|
Dostum Kedi Evim
|
Eray Tümay Gedikli
|
Beykent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü
|
Sertifika
|
Leyla Kavaklıdere Şarap Ambalaj Tasarımı
|
Gizem Hastaoğlu
|
Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
|
Sertifika
|
Nesquik Süt Tadım / Dağıtım Standı
|
Hilal Kalender
|
Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
|
Sertifika
|
SPHAGETT
|
Seher Naz Ayhan
|
İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
|
Sertifika
|
Tasty Cheese Peynir Ambalajı
|
Denizhan Arda
|
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans
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