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Ambalajın ödüllü genç tasarımcıları belli oldu

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP işbirliğinde düzenlenen ve toplam 85 projenin yarıştığı 14'üncü Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2018'in kazananları açıklandı. Yarışmada 13 projeye ödül verilirken, ilk üçe giren öğrenciler para ödülünün yanında 12 ay karşılıksız burs kazandı. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, bir ambalajın tasarımının en az içinde bulundurduğu ürün kadar önemli olduğunu ve ürüne değer kattığını belirtti. Yarışmada başarılı olan öğrencilerin uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil etme fırsatı bulduğunu ifade eden Sarıbekir, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin uluslararası yarışmalardan başarıyla döneceğini düşünüyorum." dedi

01.11.2018 - 12:59 | Güncelleme:  

Türkiye'deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ve 220'den fazla üyesi bulunan Ambalaj Sanayicileri Derneği'nin (ASD) her yıl Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nın katkısıyla, Reed TÜYAP işbirliğinde düzenlediği 14'üncü Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışmasının sonuçları, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılış kokteylinde yapılan törende açıklandı.

Seçici Kurul'un yarışmaya başvuran 85 proje üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda toplam 13 çalışma ödüle layık görüldü. Yarışmayı Özyeğin Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencisi Melike Balkaya, 'Dream Honey Tek Porsiyon Bal Ambalajı' projesi ile kazanırken, Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nden Mehmet Ali Seven SpinMilk ile ikinci, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nden Gizem Karataş da Suntoy projesi ile üçüncü oldu.

Yarışmanın birincisi 5 bin TL, ikincisi 3 bin TL, üçüncüsü ise 2 bin TL para ödülünün sahibi olurken mansiyon alan üç öğrenci 1.000 TL ile ödüllendirildi. Ayrıca ilk üçe giren öğrenciler 12 ay boyunca karşılıksız ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu almaya da hak kazandı. Kazanan projeler fuar boyunca Avrasya Ambalaj Fuarı alanında sergilenecek.

ÖĞRENCİLER HAYALLERİNİ TASARIMLARINA YANSITTI

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda başarılı olan öğrencilerin hayallerini tasarımlarına yansıttıklarını söyledi. Bir ambalajın tasarımının en az içindeki ürün kadar önemli olduğunu ve ürüne değer kattığını kaydeden Sarıbekir, ambalajların duygusal çekiciliğe sahip tasarım ürünleri olduğunu belirtti. Sarıbekir, şunları söyledi:

"Yarışmamız sadece öğrenciler için değil sektörümüz ve ülkemiz adına da büyük önem taşıyor. Öğrencilerimiz başarılı oldukça Avrasya’nın ambalaj merkezi olma hedefimize daha çok yaklaşacağız. Bize uluslararası arenada rekabet gücü sağlayacak ürünlerimizin sayısını gençlerimiz sayesinde artıracağız. Yarışmada dereceye giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Kazanan öğrencilerimiz, uluslararası yarışmalara katılıp Türkiye’yi temsil etme ve burs fırsatı da elde etmiş oluyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin uluslararası yarışmalardan başarıyla döneceğini düşünüyorum. "

14. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması Derece Listesi

ÖDÜL

PROJE ADI

AD SOYAD

OKUL & BÖLÜM

 

1.

 

Dream Honey Tek Porsiyon Bal Ambalajı

 

Melike Balkaya

Özyeğin Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

 

2.

 

SpinMilk

 

Mehmet Ali Seven

Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

 

3.

 

Suntoy

 

Gizem Karataş

ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

 

Mansiyon

 

GO-POO

 

Berk Şahin

Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

 

Mansiyon

 

Kalem Ambalajı

 

Denizhan Arda

ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans

 

Mansiyon

 

Süt Şişesi Birlikte Büyü

 

Aydın Algan

Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü

 

Sertifika

 

Aferin Göstergeli Şurup Şişesi Tasarımı

 

Asude Nur Sancaktutan

 

İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

 

Sertifika

 

Biduble / Bitek

 

Ali Cankat Alan

İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü

 

Sertifika

 

 

Dostum Kedi Evim

 

Eray Tümay Gedikli

Beykent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü

 

Sertifika

 

Leyla Kavaklıdere Şarap Ambalaj Tasarımı

 

Gizem Hastaoğlu

Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

 

Sertifika

 

 

Nesquik Süt Tadım / Dağıtım Standı

 

Hilal Kalender

Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

 

Sertifika

 

SPHAGETT

 

Seher Naz Ayhan

İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

 

Sertifika

 

Tasty Cheese Peynir Ambalajı

 

Denizhan Arda

ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans

 

 

 

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