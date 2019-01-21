SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!

Giriş: 21.01.2019 - 11:26 | Güncelleme:  

İşte satın aldığınız ürünlerin dış görünüşüne pek de güvenmemeniz gerektiğinin kanıtları...

  • 1Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    1|68

    Pazarlamanın tüm amacı, bir ürünü arzu edilir kılmak ve müşteriye ihtiyaçlarını karşılayacak bir şeyler sunmaktır. Ancak ürünlerini satmak isteyen bu şirketlerin pazarlama işini biraz çarpıttıklarını söylersek yalan olmaz!

    Fotoğraflarda gördüğümüz pazarlama teknikleri gerçeklikten oldukça uzakta, bazen de düşündürücü. Örneğin restoranda ketçap şişesinin altında duran 20 dolar aslında sahte. Üzerinde ise şu not yazıyor: "Aptal olma! Paradan çok daha değerli şeyler vardır."

  • 2Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    2|68

    İşte ambalajlarına güvenip satın alınmaması gereken ürünler ve şirketlerin güvenilirlikten uzak pazarlama teknikleri...

  • 3Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    3|68
  • 4Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    4|68
  • 5Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    5|68
  • 6Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    6|68
  • 7Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    7|68
  • 8Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    8|68
  • 9Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    9|68
  • 10Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    10|68
  • 11Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    11|68
  • 12Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    12|68
  • 13Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    13|68
  • 14Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    14|68
  • 15Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    15|68
  • 16Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    16|68
  • 17Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    17|68
  • 18Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    18|68
  • 19Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    19|68
  • 20Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    20|68
  • 21Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    21|68
  • 22Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    22|68
  • 23Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    23|68
  • 24Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    24|68
  • 25Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    25|68
  • 26Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    26|68
  • 27Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    27|68
  • 28Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    28|68
  • 29Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    29|68
  • 30Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    30|68
  • 31Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    31|68
  • 32Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    32|68
  • 33Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    33|68
  • 34Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    34|68
  • 35Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    35|68
  • 36Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    36|68
  • 37Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    37|68
  • 38Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    38|68
  • 39Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    39|68
  • 40Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    40|68
  • 41Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    41|68
  • 42Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    42|68
  • 43Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    43|68
  • 44Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    44|68
  • 45Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    45|68
  • 46Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    46|68
  • 47Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    47|68
  • 48Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    48|68
  • 49Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    49|68
  • 50Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    50|68
  • 51Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    51|68
  • 52Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    52|68
  • 53Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    53|68
  • 54Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    54|68
  • 55Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    55|68
  • 56Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    56|68
  • 57Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    57|68
  • 58Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    58|68
  • 59Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    59|68
  • 60Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    60|68
  • 61Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    61|68
  • 62Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    62|68
  • 63Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    63|68
  • 64Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    64|68
  • 65Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    65|68
  • 66Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    66|68
  • 67Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    67|68
  • 68Ambalajlarına güvenilip satın alınmaması gereken ürünler!
    68|68

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X