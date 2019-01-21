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Pazarlamanın tüm amacı, bir ürünü arzu edilir kılmak ve müşteriye ihtiyaçlarını karşılayacak bir şeyler sunmaktır. Ancak ürünlerini satmak isteyen bu şirketlerin pazarlama işini biraz çarpıttıklarını söylersek yalan olmaz!

Fotoğraflarda gördüğümüz pazarlama teknikleri gerçeklikten oldukça uzakta, bazen de düşündürücü. Örneğin restoranda ketçap şişesinin altında duran 20 dolar aslında sahte. Üzerinde ise şu not yazıyor: "Aptal olma! Paradan çok daha değerli şeyler vardır."