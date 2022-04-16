Amber Heard ile Johnny Depp'in hesaplaşması bitmiyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amber Heard ile Johnny Depp'in hesaplaşması bitmiyor!

Johnny Depp ile Amber Heard'ün boşanmasının üzerinden beş yıl geçti ama eski çiftin hesaplaşması bitmek bilmiyor. Olaylı bir şekilde ayrılan ikilinin duruşmasında konuşan evlilik terapisti, Heard ile Depp'in ilişkisini "karşılıklı taciz" olarak nitelendirdi

HABERTURK.COM
  • Amber Heard ile Johnny Depp'in hesaplaşması bitmiyor!

    Ünlü aktör Johnny Depp (58) ve uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı Amber Heard'ün (35) aşkları önce nikah masasına, ardından da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzandı. 2015 ile 2017 arasında evli kalan ikili, bir kez daha mahkeme salonunda karşı karşıya geldi. Bu yasal sürecin "ilk perdesi" geçen yıl İngiltere'de gerçekleşti.
  • Amber Heard ile Johnny Depp'in hesaplaşması bitmiyor!

    "İFTİRA" DAVASI

    Bu süreçte kariyeri de zarar gören Depp, kendisi hakkında "eşini döven bir adam" nitelemesini kullanan The Sun Gazetesi'ne karşı bir iftira davası açtı. Davanın görüldüğü dönemde, Amber Heard ile Johnny Depp, Londra'daki mahkeme salonunda adeta kozlarını paylaştı. O davayı kaybeden kişi Depp oldu ancak olay orada noktalanmadı.
  • Amber Heard ile Johnny Depp'in hesaplaşması bitmiyor!

    İLK DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ

    Ünlü oyuncu, eski eşinin aleyhine 50 milyon dolarlık bir iftira davası açtı. Heard de bu hamleye yanıt olarak Johnny Depp'in aleyhine 100 milyon dolarlık bir iftira davası açtı. O davanın ilk duruşması üç gün önce ABD'nin Virginia kentindeki Fairfax County Courthouse'da görüldü. Eski çiftin karşı karşıya geldiği duruşmaya, yine birbirleri aleyhine yönelttikleri suçlamalar damgasını vurdu.
  • Amber Heard ile Johnny Depp'in hesaplaşması bitmiyor!

    ESKİ ASİSTANI ANLATTI

    Davanın dünkü duruşmasında Amber Heard'ün eski asistanı Kate James, konuştu. James'in açıklamaları çiftle ilgili bugüne kadar pek bilinmeyen bazı ayrıntıları gözler önüne serdi.

    Video konferans yöntemiyle soruları yanıtlayan Kate James, Heard ve eski eşi Johnny Depp'in ilişkisiyle ilgili tanık olduklarını ve kendi deneyimlerini anlattı.
  • Amber Heard ile Johnny Depp'in hesaplaşması bitmiyor!

    James, yaptığı konuşmada yanında çalıştığı süre içinde Amber Heard'ün eski eşi Johnny Depp'den şiddet gördüğüne hiç tanık olmadığını söyledi. Eski sekreteri, konuşmasında tam tersine Amber Heard'e yönelik hoş olmayan sözler sarf etti.
  • Amber Heard ile Johnny Depp'in hesaplaşması bitmiyor!

    "ZAM İSTEDİM, YÜZÜME TÜKÜRDÜ"

    Kate James, Amber Heard'ün yanında çalıştığı sırada oyuncuyu sık sık sarhoş ya da uyuşturucu etkisi altında gördüğünü belirtti. Asistan, bir keresinde de öfke nöbetine kapılıp, kendisine sabah saat 04:00'da mesaj gönderdiğini anlattı.

    Jmaes, ücretini yeterli bulmadığı için daha yüksek maaş istediğini anlattı. Fakat Amber Heard'ün buna karşılık olarak yüzüne tükürdüğünü ileri sürdü.
  • Amber Heard ile Johnny Depp'in hesaplaşması bitmiyor!

    "AİLESİNE SÖZLÜ TACİZDE BULUNUYORDU"

    Kate James, duruşmada Depp hakkında ise, "Sakindi, neredeyse utangaçtı. Tamamen Güneyli bir beyefendi gibiydi." diye konuştu. Konuşmasında Johnny Depp'in sakin taraf olduğunu tekrarlayan James, Amber Heard'ün ise kendi öz annesine ve kardeşine bile sık sık sözlü tacizde bulunduğunu ifade etti.
  • Amber Heard ile Johnny Depp'in hesaplaşması bitmiyor!

    2012-2015 yılları arasında Amber Heard'ün yanında çalıştığını söyleyen Kate James, başlangıç olarak saati 25 dolardan ücretlendirilmek üzere anlaştıklarını söyledi. Görevleri arasında Heard'ün Hollywood'daki ajansı ile konuşmanın yanı sıra elbiselerini kuru temizlemeden almanın da bulunduğunu da sözlerine ekledi.
  • Amber Heard ile Johnny Depp'in hesaplaşması bitmiyor!

    James'in anlattığına göre; Amber Heard, hakkında haber çıkan her derginin iki kopyasını aldırıyordu. Bunları garajda saklamak ve Johnny Depp'in görmesini önlemek de görevleri arasındaydı. Kate James, eğer bu konuda bir aksama olursa Heard'ün kör bir öfkeye kapıldığını da anlattı.
  • Amber Heard ile Johnny Depp'in hesaplaşması bitmiyor!

    "AĞLAYARAK BENİ ARADI"

    James, Amber Heard ile Johnny Depp'in ilişkisiyle ilgili gözlemlerini de dile getirdi. Ona göre ilişkide güvensiz olan taraf Amber Heard idi. Genç kadın, Heard'ün sık sık kendisini telefonla arayıp, Depp'ten şikayet ettiğini de anlattı. Hatta bir keresinde Heard'ün, New York'ta yalnız başına sokakta yürürken ağlayarak kendisini aradığını sözlerine ekledi.
  • Amber Heard ile Johnny Depp'in hesaplaşması bitmiyor!

    "KARŞILIKLI TACİZ!"

    Duruşmada Amber Heard ile Johnny Depp'in bir dönem gittikleri evlilik terapistinin tanıklığına da yer verildi. Çiftin 2015 yılında görüşmeler yaptığı terapist Laurey Anderson; Heard ile Depp'in ilişkisini "karşılıklı taciz" olarak nitelendirdi. Anderson, her ikisinin de çocukluk yıllarında istismara uğradığını ileri sürdü.
  • Amber Heard ile Johnny Depp'in hesaplaşması bitmiyor!

    'ONU KAVGA EDEREK YANINDA TUTMAK İSTİYORDU'

    Evlilik terapistinin değerlendirmesine göre; Amber Heard, Johnny Depp'in kendisini terk etmesi fikrinden rahatsızlık duyuyordu. Onu bulunduğu yerde tutmak için de çareyi onunla kavga etmekte bulmuştu. Bu arada Anderson, tanıklığı sırasında Heard'ün kendisine eski eşiyle ilgili söylediği bazı ayrıntıları da tekrarladı. Buna göre; Heard, bir keresinde Depp'in kendisine, "Kimse senden hoşlanmıyor. Benim sayemde ünlü olmak istiyorsun. Artık sana aşık değilim." dediğini anlattı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.