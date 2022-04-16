Amber Heard ile Johnny Depp'in hesaplaşması bitmiyor!

'ONU KAVGA EDEREK YANINDA TUTMAK İSTİYORDU'

Evlilik terapistinin değerlendirmesine göre; Amber Heard, Johnny Depp'in kendisini terk etmesi fikrinden rahatsızlık duyuyordu. Onu bulunduğu yerde tutmak için de çareyi onunla kavga etmekte bulmuştu. Bu arada Anderson, tanıklığı sırasında Heard'ün kendisine eski eşiyle ilgili söylediği bazı ayrıntıları da tekrarladı. Buna göre; Heard, bir keresinde Depp'in kendisine, "Kimse senden hoşlanmıyor. Benim sayemde ünlü olmak istiyorsun. Artık sana aşık değilim." dediğini anlattı.