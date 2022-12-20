Depp, ismini vermeden "ev içi istismarı temsil eden kamusal bir figür" tanımını kullanan eski eşine dava açınca, Heard de ifadelerinin "düzmece" olarak nitelenmesi üzerine karşı dava açmıştı.



Altı hafta süren ve televizyonda yayınlanan duruşmayı kamuoyu yakından takip etti. 2017'de boşanan çift, beş yıllık ilişkilerine dair birbirinden tamamen farklı açıklamalar yaptı ve her ikisi de diğerini kötü davranış ve şiddetle suçladı.



Jüri çoğunlukla Depp'in yanında yer aldı ve kendisine 15 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Depp, iki yıl önce İngiltere'de benzer bir davayı kaybetmişti.

