Ambulans helikopter 80 yaşındaki hasta için havalandı - DİYARBAKIR

Rahatsızlanan 80 yaşındaki Emine Kılıç yakınları tarafından Çermik İlçe Devlet Hastanesine getirildi. Muayene sonucunda felç geçirdiği belirlenen Kılıç'ın acilen Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.Durumun İl Sağlık Müdürlüğüne iletilmesi üzerine ambulans helikopterle gittiği Çermik'ten hastayı aldı. Hasta ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki özel bir hastaneye ulaştırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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