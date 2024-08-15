Ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kayseri'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulans ve özel araçlarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Giriş: 15.08.2024 - 14:29 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:29
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Kayseri'de E.K. yönetimindeki ambulans ile T.O. idaresindeki otomobil, merkez Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı ile Çınarcık Caddesi'nin kesiştiği noktada çarpıştı.
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Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans, su kanalının korkuluk demirlerine çarparak durabildi.
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Kazada ambulans şoförü ve 2 sağlık çalışanı ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.