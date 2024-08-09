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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ambulans otomobilin üzerine devrildi! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'de ambulans otomobilin üstüne devrildi

        İstanbul Arnavutköy'de bir kamyonun çarptığı ambulans otomobilin üzerine devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 11:41 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:41
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        Ambulans otomobilin üzerine devrildi!
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        Arnavutköy'de hasta almaya giden ambulansa kamyon çarptı.

        DHA'nın haberine göre çarpmanın etkisiyle ambulans kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üstüne devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

        ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

        Kaza, sabah saatlerinde Arnavutköy Dursunköy Eski Edirne Caddesi mevkiinde meydana geldi. Olayda bir kamyonet, vakaya giden özel ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üzerine devrildi.

        Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yaşanan kazada şans eseri yaralanan olmazken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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