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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ambulansa kürekle saldırı! Hamile sağlık çalışanı yaralandı - Adana haberleri

        Ambulansa kürekle saldırı! Hamile sağlık çalışanı yaralandı!

        Adana'nın Kozan ilçesinde, hasta yakını Y.A., "Geç geldiniz" diyerek kürekle saldırdığı ambulansın camlarını kırdı. Saldırıda hamile olduğu öğrenilen sağlık çalışanı, kırılan cam parçaları ile yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 08:42 Güncelleme: 06.05.2024 - 08:42
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        Ambulansa kürekle saldırı! Hamile sağlık çalışanı yaralandı!
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        Adana'da olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Itır Sokak'ta meydana geldi. Gelen ihbar üzerine hastaya müdahaleye giden ambulansa, hasta yakınları saldırdı.

        KÜREKLE AMBULANSIN CAMINI KIRDI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, "Geç geldiniz" diyerek kürekle saldıran hasta yakını Y.A., ambulansın camlarını kırdı.

        HAMİLE SAĞLIK ÇALIŞANI YARALANDI

        Saldırı sırasında ambulanstaki hamile bir sağlık çalışanı, gözüne gelen cam parçaları nedeniyle yaralandı.

        DÜŞÜK YAPMA RİSKİ VAR

        Düşük yapma riskiyle hastaneye kaldırılan sağlık çalışanı, tedaviye alındı. Öte yandan sağlık çalışanları, olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Y.A. hakkında şikayette bulundu.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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