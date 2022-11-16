Yol isteyen ambulansa duyarsız kaldı

İstanbul Havalimanı mevkiinde yolunda bir hafif ticari araç sirenlerini çalarak yol isteyen ambulansa yol vermeyerek frene bastı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı mevkiinde geçtiğimiz gün seyir halindeki otomobil sürücüsü, ambulansı görmezden geldi. Ambulans şoförünün arkasından siren çalarak yol istemesini umursamayan sürücü, ambulansa duyarsız kaldı. Yol vermemekte ısrarcı olan araç sürücüsü, aynı zamanda frene bastı. Yaşananlar ambulans görevlileri tarafından saniye saniye görüntülendi.
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